Kaum Bewegung herrscht zuletzt in der Aktie des Münchner Versicherers. Auch am Dienstag startet die Allianz in der angestammten Range zwischen 216 und 220 Euro. Sollte der DAX-Wert jedoch eine bestimmte Marke überwinden, ist aus technischer Sicht zumindest eine kleine Rallye möglich. Dann dürfte auch das Jahreshoch schnell erreichbar sein.Während an der Wall Street pure Euphorie zu herrschen scheint, geht es am deutschen Aktienmarkt noch sehr verhalten zu. Bestes Beispiel: Die Allianz-Aktie schwankt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...