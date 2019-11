Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Solothurn (pts011/26.11.2019/08:55) - Der Arbeitsmarkt ist vielfältig und kompetitiv. Die Jobs mit den besten Karriereaussichten sind heiß umkämpft und schwer zu bekommen. Die klassische BIZ-Unterstützung zu Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ist aufgrund der sehr allgemeinen Ausrichtung selten treffsicher für den Einzelnen. "Ganz entscheidend sind persönliche Skills, eine profunde Potentialanalyse, um daraus aktive Strategien zu entwickeln, um sich den Herausforderungen des heutigen Berufslebens stellen zu können. Hier beraten wir unsere Teilnehmer sehr individuell bei ihrer Selbstpositionierung. Manchmal auch mit der Unterstützung modernster Neuro- und Biofeedbacktechnologien, um die wahren Talente und Berufswünsche zu analysieren", so der Leiter der Solothurner BSC-Beratung, René Zahno. http://www.bscberatung.ch Karriereberatung Solothurn für Schüler, Studenten, Berufsein- und Umsteiger Nur ein gezieltes Berufs- oder Karriere-Coaching macht sich unmittelbar bezahlt, denn es wird eine individuelle Chancen- und Stärkenanalyse erstellt, die eine fundierte berufliche Standortbestimmung ermöglicht und Klarheit bei der Jobauswahl verschafft. "Gerade Jugendliche, die noch nie in einem Job gearbeitet haben, werden durch diese BSC-Berufsberatung motivierter, finden Orientierung in der Berufswahl und werden optimal vorbereitet für ihren weitere Laufbahn und die gewünschte Karriere. Frustrationserlebnisse bleiben Ihnen damit erspart", so René Zahno. Die Coaching-Angebote von BSC-Beratung Solothurn: * Karriere-Coaching für High-Potentials * Individuelles Abklären von Chancen und Stärken durch Eignungs- und Potenzialanalysen * Studien-, Weiterbildungs- und Lehrberufsberatung für Schüler und Studenten * Berufs- und Laufbahnberatung für Berufseinsteiger, Schüler, Studenten * Vorbereitung für "Multicheck" jeweils am Mittwoch und Samstag * Sprachförderung in Deutsch und Englisch * Prozessorientiertes Coaching mit Neuro- und Biofeedback-Unterstützung * Individuelle Erweiterung der BIZ-Beratung durch BSC und Neurofeedback * Unterstützung von Schulen, Vereinen und Unternehmen bei der Bewerber-Potentialanalyse * Talentmaximierung bei Sportlern, High-Potentials durch Neurofeedback * Behandlung von Stress, ADHS, Autismus und körperlichen Beschwerden durch Neuro- und Biofeedback "Da wir als erfahrene Berater und Testentwickler sehr oft für Jugendliche und Berufseinsteiger tätig sind, bieten wir gerade für junge Menschen bezahlbare Preise und individuelle Preispackages an, um jedem die Möglichkeit dieser Berufs- und Karriereorientierung möglich zu machen", so René Zahno. Beratung und Information zur Praxis für Neurofeedbackbehandlung: BSC Beratung GmbH 4500 Solothurn, Gibelinstrasse 27 Tel.: 076 343 29 36 E-Mail: info@bscberatung.ch Web: http://www.bscberatung.ch (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191126011

