Die Aktien von Alibaba schossen bei ihrem Trading-Debut in Hongkong satte 6,7 Prozent nach oben - trotz aller Widrigkeiten. Das Zweitlisting ist damit ein doppelter Erfolg.Es war das größte Listing in der asiatischen Finanzmetropole seit 2010 - und ein doppelter Erfolg. Zum einen für die Hongkonger Stock Exchange (HKEX), die an ihren US-Konkurrenten NASDAQ einige der attraktivsten Börsenneulinge verlor und nun hoffen kann weitere China-Unicorns für sich zu gewinnen. Zum anderen natürlich für Alibaba, ...

