Es geht derzeit Schlag auf Schlag in der Goldbranche. Nachdem sich vergangene Woche Saracen den 50-Prozent-Anteil von Barrick Gold an der Super-Pit-Mine in Australien geschnappt hat, meldete gestern Kirkland Lake Gold, dass man Detour Gold übernehmen will. Und heute Nacht kam dann die nächste Übernahme. Der australische Goldproduzent Evolution Mining kauft die Red Lake Mine von Newmont Goldcorp.375 Millionen Dollar lässt sich Evolution Mining den Kauf der Mine in Ontario kosten. Weitere 100 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...