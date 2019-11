Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Klimaschutz ist an der Börse angekommen. Wer profitiert, wer muss sich warm anziehen? Und wie können Sie als Anleger nicht nur Ihren Beitrag leisten, sondern auch profitieren? Aktionär Save the World-Index - unter diesem nicht gerade bescheidenen Namen haben DER AKTIONÄR und Morgan Stanley die derzeit interessantesten Aktien rund um das Thema Klimaschutz versammelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Energie und Elektromobilität. Wie Dirk Grunert von Morgan Stanley den Markt in diesem Kontext einschätzt, wo die Chancen und Risiken liegen und auf was Anleger achten sollten, erläutert er im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf dem AKTIONÄRSTAG 2019.