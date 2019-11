Die Papiere der kalifornischen Biotechschmiede ChemoCentryx verteuern sich aus dem Stand um mehr als +300% - die Firma ist plötzlich Milliarden wert. Was steckt dahinter?

Das Unternehmen hatte gestern nachbörslich positive Phase-3-Ergebnisse zu seinem Produktkandidaten Avacopan gegen spezielle Gefäßentzündungen verkündet. Der Wirkstoff zeigte sich statistisch signifikant überlegen gegenüber dem derzeitigen Therapiestandard.

Für Avacopan sollen nun im kommenden Jahr sowohl in den USA als auch in Europa Zulassungsanträge eingereicht werden. Für Märkte außerhalb der USA ist Avacopan an den Schweizer Pharmakonzern Vifor auslizenziert, dessen Aktie heute ebenfalls nach oben springt. Allein für Vifor-Territorien erwarten Analysten ...

