DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12E/16 DE000HLB4A91 28.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 16/28 DE000HLB4A75 28.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 16/26 DE000HLB4A67 28.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03F/17 DE000HLB4DH6 28.11.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA12E/16 DE000HLB4A91 28.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 16/28 DE000HLB4A75 28.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 16/26 DE000HLB4A67 28.11.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03F/17 DE000HLB4DH6 28.11.2019 HZE/EOT