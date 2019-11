Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das österreichische Ratsmitglied Robert Holzmann bestätigte gestern, dass die Notenbank eine strategische Überprüfung ihrer Geldpolitik durchführen wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagard habe dies vergangene Woche für die nahe Zukunft angekündigt. Holzmann habe diese Aussage konkretisiert und den Januar als Zeitpunkt für den Beginn der Überprüfungen genannt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane habe in Bezug auf die künftige Geldpolitik ergänzt, dass die Notenbank alle ihre Instrumente - negative Zinsen, quantitative Lockerung und "forward guidance" - anpassen könne, sollte sich der Ausblick für die Inflation weiter eintrüben. Dabei werde die EZB wohl noch für lange Zeit am Anleihemarkt aktiv sein. (26.11.2019/alc/a/a) ...

