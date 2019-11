Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die S IMMO AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) zieht zum Ende des dritten Quartals 2019 abermals eine äußerst positive Bilanz, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der FFO I - eine wichtige Kennzahl für die operative Performance - entwickelte sich anhaltend stark und konnte auf EUR 53,0 Mio. gesteigert werden. Der EPRA-NAV je Aktie erreichte einen Wert von EUR 25,09. Das zeigt ein deutliches Wertsteigerungspotenzial. Ernst Vejdovszky, Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG, kommentiert: "Zum Halbjahr konnte die S IMMO Aktie die beste Year-to-date-Performance im ATX vorweisen. Diesen Trend haben wir erfolgreich fortgesetzt: Wir sind weiterhin der stärkste Titel im österreichischen Leitindex. Zum 30.09. notierte unser Wertpapier bei EUR 21,10 - das entspricht einem Kurszuwachs von 45,1% seit Jahresbeginn. Über die letzten Jahre liegt die Performance der S IMMO Aktie deutlich über der Performance anderer Branchentitel. Das beweist, dass wir kontinuierlich starke Ergebnisse liefern können. Das macht sich auch in der Entwicklung des Aktienkurses bemerkbar." ...

