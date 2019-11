Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der First Private Euro Dividenden STAUFER (ISIN DE0009779611/ WKN 977961) wird nach einem strukturierten, quantitativ gesteuerten Investmentprozess gemanagt und konzentriert sich auf Werte aus dem Länderuniversum des EURO STOXX, so die Experten der TELOS GmbH.Der Grundcharakter des Fonds liege in der Fokussierung auf Aktien mit attraktiven Dividenden. Der Investmentprozess erfahre dabei evolutionäre Anpassungen. Seit Ende 2009 sei nicht mehr allein die Höhe der Dividendenrendite und deren Nachhaltigkeit für eine Investition ausschlaggebend. Analysen und Tests des Hauses hätten aufgezeigt, dass insbesondere in volatilen Marktphasen die alleinige Betrachtung auf diese Kriterien zu Verzerrungen in der Betrachtung der Unternehmensbewertung führen könne. Die Anlageerfolge könnten durch Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren weiter gesteigert werden. ...

