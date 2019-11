AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) startet heute Morgen am Dt. Eigenkapitalforum mit einem Trommelfeuer auf die Anwesenden: Oder wussten Sie, das Aurelius bis jetzt über 100 Unternehmen gekauft, umgebaut und größtenteils bereits wieder veräußert hat? Und das mit einem durchschnittlichen Multiple von 8,5 auf das eingesetzte Geld? Gut Track Record ist schön und gut, aber eigentlich zählt nur die Zukunft, also zur Zukunft: 22 Unternehmen im Portfolio, 3,5 Mrd. Umsatz. "Warum ist ihr Aktienkurs 7% niedriger?" War eine Frage auf die es keine richtige - wie sollte es auch ...

