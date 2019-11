Der nächste große Deal im Goldsektor steht: Evolution Mining kauft die Red Lake-Goldmine von Newmont Goldcorp. Die Australier stehen damit vor einer Herkulesaufgabe und könnten die Übernahmeaktivitäten in der Branche noch forcieren.

Der dritte Deal binnen einer Woche

In der vergangenen Woche kaufte Saracen Minerals den 50 Prozent-Anteil von Barrick Gold an der Super Pit-Mine in Australien. Gestern folgte dann der große Paukenschlag: Kirkland Lake Gold erwirbt in einem 4,9 Mrd. Dollar schweren Aktiendeal Detour Gold und sichert sich so eine Goldproduktion von 600.000 Unzen im Jahr. Und heute kommt dann die nächste Transaktion über die Ticker: So erwirbt Evolution Mining die Red Lake-Mine von Newmont Goldcorp. In der Goldbranche scheint es bei der Jagd auf große Minen und Vorkommen also kein Halten mehr zu geben. Doch die Geschichte hinter dem neuesten Deal ist komplizierter.

Newmont is happy!

Zum einen wollte Newmont nach Übernahme von Goldcorp Assets im Wert von 1 bis 1,5 Mrd. Dollar loswerden. Dieser Verkauf ist ein erster Schritt dahin. Dabei ist Red Lake ohnehin ein Sorgenkind des Konzerns. Denn dort lagen die Produktonskosten zuletzt bei mehr als 1.600 Dollar je Unze. Roter geht es kaum. Mit den Australiern hat man aber offenbar einen dankbaren Abnehmer gefunden. Der zahlt übrigens 375 Mio. Dollar plus weitere 100 Mio. Dollar, wenn man die Ressource deutlich steigern kann.

Das australische Selbstbewusstsein

Evolution Mining will wie viele australische Konzerne raus und die Welt erobern. Dabei hilft, dass der Goldpreis in australischen Dollar schon vor einigen Moanten ein neues Allzeithoch markierte und die Kassen der Konzerne down under im Gegensatz zu den Nordamerikaner gut gefüllt sind. Zudem gibt es in Australien nur wenige große ...

