Lars Beggerow ist VP Geoscience & Exploration bei Ascot Resources. Der deutsche Geologe spricht im Video-Interview über die Chancen auf dem Premier Goldmine-Projekt und was auf die Anleger in den kommenden Monaten zukommt!

Von Berlin aus in die Mining-Welt!

Von Berlin aus in die Welt. Lars Beggerow hat das geschafft. Nach seinem Geologie-Studium landete der gebürtige Hauptstädter über BHP auf Bergbauunternehmungen in der ganzen Welt. Beggerow ist nun Chefgeologe, offiziell VP Geoscience & Exploration, bei Ascot Resources (0,58 CAD | 0,38 Euro; CA04364G1063). Im Interview mit Joe Brunner vom Small Cap Investor spricht der Explorer über seinen Werdegang und die Chancen im Bergbau. Beggerow erklärt zudem, dass Ascot mit einem Durchschnittswert von 7 Gramm Gold je Tonne Erz arbeitet und damit zu den Top 5 Prozent der Welt gehört und geht auch in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...