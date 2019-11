Daimler-Calls mit 97%-Chance bei Kursanstieg auf 56 EUR

Seitdem die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) im August knapp oberhalb von 40 Euro wegen des anhaltenden Handelsstreites und den nach wie vor schwelenden Folgen des Dieselskandals einen Jahrestiefstand verzeichnete, ging es mit dem Aktienkurs - nur von einer Korrektur von Mitte September bis Mitte Oktober unterbrochen - deutlich nach oben. Anfang November konnte die Daimler-Aktie sogar wieder die 50-Euro-Marke zurückerobern, oberhalb derer die Aktie zuletzt im Mai 2019 notiert hatte.

In den vergangenen Tagen sorgte vor allem die in Aussicht stehende Beruhigung im Handelsstreit, sowie eine mögliche Erhöhung der Beteiligung der chinesischen BAIC an Daimler für Interesse an der Daimler-Aktie. Kann die Daimler-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 56 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 54 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 54 Euro, Bewertungstag 17.1.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB4RRV6, wurde beim Daimler-Kurs von 52,60 Euro mit 0,119 - 0,122 Euro gehandelt.

Wenn die Daimler-Aktie in spätestens einem Monat auf 56 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,24 Euro (+97 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,9531 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,9531 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM29BP6, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 52,60 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,70 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,3437 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,3437 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX5TAS4, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 52,60 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro quotiert.

Legt die Daimler-Aktie auf 56 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,86 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de