Foliateam lance son offre de centre de contact Kiamo Cloud

L'opérateur Foliateam Group étoffe son catalogue de services et renforce son partenariat avec l'éditeur Kiamo en lançant une nouvelle offre permettant aux PME, ETI et collectivités de mettre en place rapidement un centre de contact multicanalen mode SaaS.

Partenaire historique de Kiamo depuis de nombreuses années sur le volet revente et intégration, Foliateam Group franchit une nouvelle étape en lançant Kiamo Cloud, un centre de contacts 100 % cloud, évolutif et sécurisé. À travers cette annonce structurante, l'opérateur démontre une nouvelle fois sa capacité à tisser des relations de long terme avec ses partenaires et à co-innover pour lancer des services à forte valeur ajoutée répondant aux enjeux de transformation digitale de ses clients.

En utilisant Kiamo Cloud, les utilisateurs bénéficieront à la fois d'une solution reconnue sur le marché pour sa qualité et d'une qualité de service de haut niveau grâce à la performance et à la robustesse des infrastructures cloud de Foliateam Group. Les clients pourront ainsi utiliser la solution Kiamo Cloud sur des infrastructures multi-cloud hébergées chez Foliateam ou dans leur propre cloud. Enfin, dans un souci d'interopérabilité, il sera aussi possible de connecter la plateforme à leurs différentes applications métiers (Salesforce, Microsoft Dynamics, etc.). Pour cela, l'éditeur dispose d'une bibliothèque étendue de connecteurs vers les principales applications du marché et d'une équipe de développeurs capables de développer des interconnexions avec les outils métiers de ses clients.

Franck MARCONNET, Directeur Général de Foliateam Rhône-Alpes « La disponibilité de notre nouvelle application Kiamo Cloud est un différenciateur fort sur le marché ; Elle met en avant notre capacité à innover en continu pour offrir à nos clients des services à valeur ajoutée leur permettant de gagner en agilité dans le traitement de leurs opérations orientées relation clients/citoyens. Grâce à cette solution, nous allons permettre à tous nos clients d'accéder à un service prêt à l'usage et financièrement compétitif. Dorénavant, Foliateam est capable de proposer une suite complète de service de communication en cloud, depuis l'acheminement de l'appel (Opérateur SIP) jusqu' à sa distribution intelligente vers le bon interlocuteur. »

Laurent Herzog, Directeur Commercial France, Kiamo: "Nous nous réjouissons de voir Foliateam proposer une offre Cloud autour de Kiamo, répondant ainsi aux attentes des acteurs du marché : simplicité de déploiement, évolutivité et paiement à l'usage. Cette innovation est la preuve du savoir-faire technique de Foliateam et de sa capacité à accompagner ses clients avec des offres attractives et compétitives, autour des problématiques de Relation Client"