Alibaba hat am Dienstag einen starken zweiten Börsengang in Hongkong hingelegt. Der Aktienkurs schoss nach dem Start um über sieben Prozent nach oben und hielt das hohe Niveau im Laufe des Tages. Dem chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba ist ein starker zweiter Börsengang in Hongkong gelungen. Nachdem der IPO an der Wall Street 2014 ein Volumen von 25 Milliarden US-Dollar hatte, dürfte die Zweitnotierung rund die Hälfte eingebracht haben. Damit hat sich Alibaba - bis zum Börsendebüt des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco - wohl den Titel des größten Börsengangs des Jahres gesichert. ...

