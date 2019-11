Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lloyds vor den Neuwahlen in Großbritannien von 52 auf 55 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sofern die Konservativen um Premier Boris Johnson tatsächlich eine Mehrheit erlangen, wäre dies für britische Bankaktien leicht positiv zu sehen, schrieb Analyst Robin Down in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er rate Investoren jedoch dazu, solch einer Rally nicht zu folgen, da die fundamentalen Aussichten weiterhin schlecht seien. Er kürzte deutlich seine Schätzungen, begründete die dennoch erhöhten Kursziele aber mit niedrigeren Kapitalkosten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 21:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-11-26/11:04

ISIN: GB0008706128