=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Marketing/Neue Produkte Wien - Der österreichische Nahrungsmittelkonzern AGRANA präsentiert sich auf der Food Ingredients Europe, einer der bedeutendsten Fachmessen für Lebensmittel und Getränke, in Paris (3. - 5. Dezember 2019, Halle 6 | Stand H140) mit seinem breiten Produktsortiment in den Bereichen Frucht, Fruchtsaftkonzentraten, Stärke und Zucker. Auf der Messe werden rund 27.000 Besucher erwartet. "AGRANA zeigt auf der Food Ingredients Europe-Messe ein breites Produktsortiment aus ihren drei Geschäftssegmenten Frucht, Stärke und Zucker. In jedem der drei Bereiche ist es vorrangiges Ziel, unseren Kunden der weiterverarbeitenden Industrie neben Top-Qualität auch neue moderne Produktlösungen anzubieten, die sich an aktuellen Markttrends orientieren", betont AGRANA-Verkaufsvorstand Dr. Fritz Gattermayer. Aus dem Bereich Fruchtzubereitungen stellt das Unternehmen seine neuesten Produktlösungen für Joghurt, Speiseeis, Backwaren und die Food Service Industrie vor. Ebenso umfasst das breite AGRANA-Frucht Portfolio Brown Flavors, Inclusions, Frucht-Spezialitäten für Snacking und würzige Zubereitungen. Bei der Produktentwicklung spiegeln sich auch aktuelle Ernährungs- und Verbrauchertrends wie "auf Pflanzen basierende Ernährung" und "Genussmomente" wider. AGRANA-Stärke, weithin bekannt für ihr GVO-freies und umfassendes Bio-Stärke- Portfolio basierend auf den Rohstoffen Mais, Kartoffeln und Weizen, präsentiert bei der Messe innovative Produkte für Sportler und geriatrische Nahrung sowie Bio-Kartoffelfasern für ballaststoffreiche Ernährung. Das Segment Zucker konzentriert sich bei der Messe vor allem auf unterschiedliche Zuckervarianten in Bio-Qualität, wie Feinkristall- und Staubzucker sowie Gelierzucker. Diese werden auch beim Backen und Einkochen am Stand eingesetzt und versüßen den Messebesuchern ihren Aufenthalt. Die AUSTRIA Juice, ein Joint Venture von AGRANA und der Raiffeisen Ware Austria, präsentiert auf der Food Ingredients Europe ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Aromenkonzepten sowie professionelle Business-to-Business Lösungen für verschiedenste Anwendungen im Food und Beverage Bereich. Der Fokus liegt dabei auf Getränken mit natürlichen Inhaltsstoffen, heimischen Früchten und reinem Geschmack. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.600 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 57 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,4 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol. AGRANA ist außerdem heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [https:// www.agrana.com/] zur Verfügung. Rückfragehinweis: AGRANA Beteiligungs-AG Mag.(FH) Hannes Haider Investor Relations Tel.: +43-1-211 37-12905 e-mail:hannes.haider@agrana.com Mag.(FH) Markus Simak Pressesprecher Tel.: +43-1-211 37-12084 e-mail: markus.simak@agrana.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

November 26, 2019 04:41 ET (09:41 GMT)