Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach zwei Rücknahmen im laufenden Jahr dürfte die Zentralbank in der Republik Korea ihren Leitzins bei der für Freitag angesetzten Entscheidung unverändert bei 1,25% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für diese Annahme spreche u. a. die nachlassende Konjunkturdynamik. Infolge dieser Entwicklung würden die Notenbanker voraussichtlich ihre bisherigen Wachstumsprognosen mit BIP-Zuwächsen von 2,2% und 2,5% für 2019 sowie 2020 herabsetzen. Die Analysten würden in den beiden Jahren lediglich mit einer Wirtschaftsleistung von 2,0% bzw. 2,2% rechnen. Den Leitzins in der Republik Korea würden sie dadurch auf längere Sicht auf dem o. g. historisch niedrigen Niveau sehen. (26.11.2019/alc/a/a) ...

