Die Verhandlungen über den Audi -"Zukunftspakt" gehen in die Schlussrunde. Eine Einigung stehe unmittelbar bevor, der Prozess sei aber noch nicht komplett abgeschlossen, hieß es am Dienstag aus Konzernkreisen. Unternehmen und Betriebsrat wollten sich nicht dazu äußern. Zuvor hatte der "Donaukurier" berichtet, dass es eine Einigung bei strittigen Themen gebe.

Audi und der Betriebsrat sind seit längerem in Verhandlungen über einen "Zukunftspakt" für das unter Druck stehende Unternehmen. Zuletzt war dabei auch über die Kürzung von Kapazitäten in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm gesprochen worden. Anfang November hatte ein Audi-Sprecher dazu gesagt: "Es geht unter anderem darum, die Kapazitäten so auszurichten, dass die Werke insgesamt profitabel und wirtschaftlich flexibel arbeiten." Zudem betonte er damals: "Wir stehen zur Beschäftigungsgarantie bis 2025."/ruc/DP/jha

