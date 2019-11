Mit dem Baubeginn in Zhanjiang hat der Chemiekonzern eine wichtige Etappe in dem Investitionsprojekt über 10 Mrd. US-Dollar erreicht, das im Juli 2018 angekündigt wurde. Die ersten Anlagen werden technische Kunststoffe und thermoplastisches Polyurethan (TPU) produzieren, um den steigenden Bedarf verschiedener Wachstumsindustrien im südchinesischen Markt und in Asien zu bedienen.

"Vorreiterrolle für nachhaltige Produktion

"Wir freuen uns, dass unser Groß-Investitionsprojekt in China vorangeht", sagte Dr. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender, BASF SE. "Wir wollen das Wachstum unserer Kunden in Südchina mit innovativen Produkten und nachhaltigen Lösungen unterstützen. Durch die Nutzung modernster digitaler Technologien und die Anwendung höchster Sicherheitsstandards wird der neue Verbundstandort eine Vorreiterrolle für eine nachhaltige Produktion einnehmen und zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft in China beitragen."

"Zhanjiang ist für BASF ein idealer Standort, um unser lokales Produktionsnetzwerk in China zu stärken", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...