Mediatek will zurück ins Geschäft mit Premium-Smartphones und stellt dafür sein neues High-End-SoC Dimensity 1000 mit Cortex-Kernen und integriertem 5G-Modem vor. Noch vor einigen Jahren durfte Mediatek mit seiner X-Prozessorreihe zur Führungsgruppe unter den Hersteller von SoC (System-on-a-Chip) gezählt werden. In den letzten Jahren wurden Mediatek-Prozessoren eher in Billig- und Mittelklasse-Geräten vornehmlich chinesischer Hersteller verbaut. Mit der neuen Dimensity-Chip-Reihe will sich der taiwanische Halbleiterhersteller wieder um einen Spitzenplatz ...

