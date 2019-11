Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, BYD, Standard Lithium, Evotec, Varta, SolarEdge und JinkoSolar. An der Optik des neuen Cybertrucks von Tesla scheiden sich die Geister. Aber die Zahl von 200.000 Vorbestellungen spricht eine eindeutige Sprache. Wie wichtig ist der Cybertruck für Tesla wirklich und wie wirkt er sich auf den weiteren Verlauf der Aktie aus? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um neue alte Gerüchte bei BYD, einen möglichen Kurssprung bei Evotec, Übernahmefantasie bei Standard Lithium, um die Fortsetzung der sagenhaften Varta-Rallye und um die die zwei aussichtsreichsten Aktien der Solarbranche: SolarEdge und JinkoSolar. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.