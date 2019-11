Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts020/26.11.2019/11:30) - Der Gewinner des Service Award 2019 steht fest: Das Autohaus Beresa OWL in Detmold, Partner von Mercedes-Benz und Teil der norddeutschen Beresa-Gruppe, schaffte es in der 24. Auflage von Deutschlands wichtigstem markenübergreifenden Werkstattpreis auf den 1. Platz. Die Preisträger nahmen ihre Auszeichnung am 25.11.2019 im Vogel Convention Center Würzburg entgegen. Beresa beeindruckte die Jury, zu der neben Redakteuren des Fachmediums "kfz-betrieb" auch Vertreter der Sponsoren Continental, Loco-Soft und TÜV Nord gehören, besonders mit der Hingabe, mit der das gesamte die Team die Bewerbung beim Service Award vorangetrieben hatte. Betriebsleiter Jan Reese hatte die Teilnahme am Service Award zum Anlass genommen, "einen Blick von draußen aus Kundensicht" auf den Standort der ehemaligen Mercedes-Niederlassung zu werfen. Heraus kam eine Liste von fast 120 Punkten, die es abzuarbeiten galt. Alles kam auf den Prüfstand, angefangen von der Aufteilung des Kundenparkplatzes über die Wartezone bis zum Standort der Annahmemeisterschreibtische. "Die Arbeitsqualität ist spürbar gestiegen, da die Kollegen sich so ungestört auf ihre Tätigkeit konzentrieren können", erklärt Reese den Erfolg seiner Maßnahmen. Und weil Beresa OWL auch bei der Digitalisierung der Serviceprozesse vorn mit dabei ist und zudem der wirtschaftliche Erfolg stimmt, ist der Betrieb der verdiente Sieger des Service Award 2019. Wolfgang Michel, Chefredakteur von "kfz-betrieb", kommentiert: "Der Erfolg von Beresa OWL zeigt, welches Erneuerungspotenzial im inhabergeführten Autohandel steckt. Seit die Beresa-Gruppe die ehemalige Werksniederlassung 2015 übernommen hat, hat sie den Serviceprozess komplett überarbeitet und kundengerecht ausgerichtet. Nicht zuletzt bietet der Betrieb den Mitarbeitern damit einen zukunftssicheren Arbeitsplatz." Doch freuen können sich nicht nur die Mitarbeiter von Beresa OWL in Detmold, sondern alle Platzierten beim Service Award. Denn sie haben bewiesen, dass sie zu den besten Servicebetrieben Deutschlands gehören. Hier die Liste der Preisträger: 1. Platz: Beresa OWL, Detmold 2. Platz: Mercedes-Benz Niederlassung, Nürnberg 3. Platz: Autoforum Ahaus (Bleker-Gruppe), Ahaus Folgende Betriebe erreichten eine Top-Ten-Platzierung: Auto Bierschneider, Weißenburg Ungeheuer Automobile, Karlsruhe Auto Amthauer, Hanau Stadac, Buchholz in der Nordheide Hahn Automobile, Pforzheim Autohaus Thomas Rudolph, Oelsnitz Metropol Automobile, Nürnberg Das Fachmedium "kfz-betrieb" prämiert gemeinsam mit den Partnern Continental, Loco-Soft und TÜV Nord Kfz-Betriebe, die sich durch innovative Servicekonzepte und ausgefeilte Marketingstrategien auszeichnen. Der Wettbewerb richtet sich an markengebundene Autohäuser und wird deutschlandweit, markenübergreifend und herstellerneutral durchgeführt. Bewertungskriterien sind unter anderem innovative Marketing-Ideen, klare Prozesse und hervorragender Kundendienst. Das aufwendige Bewerbungskonzept bürgt für eine hohe Qualität der prämierten Betriebe. Nach einem Online-Eingangstest müssen die Teilnehmer einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen, in dem sie ihr Werkstattgeschäft detailliert beschreiben. Die zehn punktbesten Betriebe werden abschließend von einer Jury besucht. "kfz-betrieb" ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. "kfz-betrieb" ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter https://www.kfz-betrieb.vogel.de sowie im täglichen Newsletter. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.kfz-betrieb.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191126020

