Bonn (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen verloren zum Wochenauftakt leicht an Boden, nachdem die chinesische Regierung angekündigt hatte, künftig für einen besseren Schutz geistigen Eigentums zu sorgen, so die Analysten von Postbank Research.Das habe die Hoffnung auf einen baldigen Abschluss eines US-chinesischen Handelsabkommens genährt und für mehr Risikofreude an den Märkten gesorgt. Per saldo habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen aber nur leicht um 1 Basispunkte auf -0,35% zugelegt. 10-jährige US-Treasuries hätten dagegen 1 Basispunkt niedriger bei 1,76% rentiert. (26.11.2019/alc/a/a) ...

