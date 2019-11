Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Rocket Internet SE (ISIN DE000A12UKK6/ WKN A12UKK) ("Rocket Internet" oder "das Unternehmen") hat in den ersten neun Monaten 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 48 Millionen Euro und einen Konzerngewinn von 285 Millionen Euro erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...