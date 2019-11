Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Xlife Sciences AG (ISIN CH0461929603/ WKN A2PK6Z) hat per Generalversammlungsbeschluss vom 12.09.2019 sowie per Verwaltungsratsbeschluss vom 22.11.2019 beschlossen, eine Wandelanleihe über CHF 56 Millionen zum Zinssatz von 0,25% p.a. mit einer Laufzeit von zehn Jahren zu emittieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

