Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta022/26.11.2019/11:50) - Die Erste Group Bank AG ("Erste Group") hat am 18. November 2019 die Inhaber ihrer EUR 500.000.000 7,125% Festverzinslichen Nachrangigen Schuldverschreibungen fällig 2022 (ISIN: XS0840062979) (die "Schuldverschreibungen") eingeladen, der Erste Group alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung (das "Rückkaufangebot") anzudienen.



Das Rückkaufangebot ist am 25. November 2019 um 17:00 Uhr (MEZ) abgelaufen.



Die Erste Group wird (vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission einer neuen Serie von auf Euro lautenden Tier 2 Festverzinslichen Nachrangigen Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung im Rahmen ihres EUR 30.000.000.000 Debt Issuance Programme vom 10. Mai 2019) EUR 197.935.000 des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen zum Kauf akzeptieren.



Die Abwicklung wird voraussichtlich am 27. November 2019 stattfinden.



Der gesamte ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen wird am 27. November 2019 durch Einziehung der Schuldverschreibungen, die die Erste Group im Rahmen des Rückkaufsangebots erwor-ben hat, voraussichtlich um EUR 197.935.000 reduziert. Nach der Einziehung wird der verbleibende ge-samte ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen EUR 302.065.000 betragen.



Haftungsausschluss: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung dar. Diese Mitteilung stellt we-der eine Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wert-papieren der Erste Group dar.



