HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group Holding Ltd. hat im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens seinen Börsengang in Hongkong absolviert. Mit dem Börsengang in Hongkong verschafft sich die chinesische Alibaba Group neben den USA (New York Stock Exchange: BABA)...

Den vollständigen Artikel lesen ...