FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Dienstagmittag weiter mit leichten Abschlägen. Die Teilnehmer warten weiter auf einen baldigen Abschluss des Phase-Eins-Abkommens im USA-China-Handelskonflikt. Das Umfeld bleibt insgesamt aber günstig. Weiter fließt Geld an die Börsen; nach den Milliarden-Übernahmeangeboten vom Vortag von LVMH-Tiffany bis zu Charles Schwab geht es Dienstag ungebrochen weiter mit dem erfolgreichen Listing von Alibaba in Hongkong.

Auch von der Geldpolitik kommt verbale Unterstützung. Fed-Chef Jerome Powell unterstrich am Vorabend, die Zinspolitik sei bereit, auf eine sich ändernde Wirtschaftslage zu reagieren. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 13.218 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.702 nach unten.

Rocket Internet verlieren 2 Prozent. Im dritten Quartal ist das Unternehmen in die Verlustzone gerutscht. Rocket führt dies vor allem auf die Bewertung ihrer Beteiligungsunternehmen Jumia und Global Fashion Group zurück. Positiv bei letzterer sei anzumerken, dass deren negative EBITDA-Marge verkleinert werden konnte um 1,6 Punkte auf nunmehr minus 4 Prozent, heißt es im Handel.

De La Rue streicht die Dividende - Aktie bricht ein

Auch die Rocket-Tochter Home24 hat Zahlen vorgelegt. Die Aktie verliert daraufhin 7,3 Prozent. Als problematische Faktoren werden im Handel vor allem die Kombination aus zu hoher Cash-Burn-Rate bei gleichzeitig nicht ausreichender Profitabilität genannt. Das Wachstum liege unter dem von Ikea und das Eigenkapital sei in den ersten neun Monaten um 38 Prozent geschrumpft. "Unter dem Strich drängt sich hier kein Grund zu Käufen auf", so ein Teilnehmer.

Compass Group verlieren an der Londoner Börse 5,1 Prozent. Die Analysten der Citi sehen den Ausblick etwas schwächer als bisher, da er in der Mitte der Spanne von 4 bis 6 Prozent bis 2020 liegen soll. Der Konsens sei aber von 5,3 Prozent ausgegangen. Die Aktie des Wettbewerbers Sodexo in Paris gibt 0,8 Prozent nach.

De La Rue reagieren auf Zahlen mit einem Kurseinbruch von 21,8 Prozent. Der Hersteller von Geldscheinen und Pässen hat für das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres einen Vorsteuerverlust ausgewiesen und die Dividende gestrichen. Das Unternehmen hat Kostensenkungen und strukturelle Neuausrichtungen in einem herausfordernden Marktumfeld angekündigt.

Aktien von Deutsche Wohnen gewinnen 0,9 Prozent, nachdem Blackrock angekündigt hat, ihren Anteil von mehr als 10 Prozent weiter aufstocken zu wollen. Der Investmentgigant will damit noch mehr Einfluss auf die Mieten des Berliner Immobilienkonzerns nehmen. Allein in der Hauptstadt gehören ihm weit mehr als 100.000 Wohnungen.

Anziehendes Momentum bei CRH

Als ordentlich werden die Geschäftszahlen von Instone Real Estate (plus 1,7 Prozent) eingestuft. Das dritte Quartal sei gut gelaufen, die Marge gestiegen und damit entsprechend auch die Gewinne, heißt es im Handel. Die Prognose für das Gesamtjahr 2019 wurde bestätigt.

KWS Saat (plus 0,2 Prozent) hat ebenfalls überzeugt. Selbst ohne das neue Gemüsegeschäft sei der Umsatz um 16 Prozent gestiegen. Inklusive dieses Geschäfts legte er sogar über 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Auch der Zwischenbericht von CRH wird positiv zur Kenntnis genommen - Davy spricht von einem zunehmenden Momentum im dritten Quartal. CRH steigen an der Londoner Börse um 2,8 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.701,87 -0,16 -5,81 23,34 Stoxx-50 3.352,33 -0,10 -3,33 21,46 DAX 13.222,03 -0,18 -24,42 25,22 MDAX 27.353,25 0,26 70,27 26,71 TecDAX 3.048,74 0,09 2,74 24,43 SDAX 12.076,21 0,43 51,42 27,00 FTSE 7.404,79 0,11 8,50 9,93 CAC 5.922,94 -0,03 -1,91 25,20 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,36 -0,01 -0,60 US-Zehnjahresrendite 1,75 -0,01 -0,93 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42 Uhr Mo, 17.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1014 -0,00% 1,1016 1,1013 -3,9% EUR/JPY 120,02 +0,03% 120,04 119,95 -4,6% EUR/CHF 1,0984 +0,07% 1,0992 1,0980 -2,4% EUR/GBP 0,8562 +0,29% 0,8548 0,8533 -4,9% USD/JPY 108,97 +0,03% 108,96 108,91 -0,6% GBP/USD 1,2864 -0,28% 1,2887 1,2906 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,0390 +0,12% 7,0317 7,0314 +2,5% Bitcoin BTC/USD 7.058,26 -2,02% 7.163,51 7.255,01 +89,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,09 58,01 +0,1% 0,08 +19,8% Brent/ICE 63,66 63,65 +0,0% 0,01 +15,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.457,88 1.455,46 +0,2% +2,42 +13,7% Silber (Spot) 16,95 16,90 +0,3% +0,05 +9,4% Platin (Spot) 900,46 898,00 +0,3% +2,46 +13,1% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,1% -0,00 -0,1% ===

