Guten Morgen,gute Nachrichten und solche die eigentlich Entspannung signalisieren verlieren in diesen Tagen ihre Wirkung. Damit zeigt sich wie müde die Märkte geworden sind. Feste Tage wie gestern verfehlen ihre Strahlkraft und es braucht nicht viel um das Bild erneut zu kippen. Machen wir uns nichts vor - das Jahr ist so gut wie gelaufen. Es bleibt der Blick auf die Einzelwerte.HOME24 unter DruckDer deutsche Online-Möbelversender HOME24 konnte in den ersten neun Monaten seinen Umsatz kräftig steigern. Das Unternehmen setzte 262,5 Mio. Euro um, ein Plus von rund 19%. Allerdings zeigte das Unternehmen in der Profitabilität deutliche Schwächen. So wies Der Onlinehändler einen bereinigten operativen Verlust von 30,8 Mio. Euro aus, ein Anstieg zum Vorjahr um 3,9 Mio. Euro.

