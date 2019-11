Wien (www.fondscheck.de) - Die Irische Zentralbank lotet aus, ob die geltenden Liquiditätsvorgaben für Fonds ausreichen, so die Experten von "FONDS professionell".Hintergrund seien Skandale wie um die einstigen Starmanager Neil Woodford oder Tim Haywood von GAM. Diese hätten massiv in illiquide Anleihen investiert, die Rückgabe von Anteilen aussetzen und ihre Vehikel letztlich auflösen müssen. "Solche Fälle werfen die Frage auf, ob die bestehenden Regeln zu Liquiditätsrisiken ausreichen", habe Gerry Cross von der Central Bank of Ireland (Banc Ceannais na hÉireann) bei einer Veranstaltung in London gesagt. ...

