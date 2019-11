Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag ist die Stimmung nicht mehr so optimistisch wie gestern, so die Experten von XTB. Die Mehrheit der großen Aktienindices aus Europa notiere tiefer, wobei Aktien aus Russland und Belgien am stärksten betroffen seien. Reiseveranstalter würden sich am schlechtesten entwickeln, während die Immobilienbranche standhaft bleibe. ...

