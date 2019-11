Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt hat den EU-Staat Slowenien wegen angeblicher Lohnkosten-Tricksereien angegriffen. Das Land befreie Entsendeunternehmen gezielt von einem Großteil der Sozialabgaben und verzerre so den Wettbewerb in der europäischen Bauwirtschaft, erklärte die Gewerkschaft am Dienstag in Frankfurt.

Die "staatliche Lohn-Subvention" habe spürbare Auswirkungen auf den Bausektor in Deutschland, kritisierte der Vize-Vorsitzende der IG BAU, Dietmar Schäfers. Nach eigenen Berechnungen bringe der "Sozialrabatt" einen Kostenvorteil von rund 1000 Euro pro Jahr und Arbeiter. Die Praxis sei mit geltendem EU-Recht nicht vereinbar. Die EU müsse diesem Geschäftsmodell einen Riegel vorschieben und gegen Slowenien ein Verfahren wegen verbotener Beihilfen einleiten./ceb/DP/jha

