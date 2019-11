Das nun auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen RWE und dessen Aktienverlauf befindet sich seit September 2014 in einem intakten Aufwärtstrend, dieser brachte die Notierungen zuletzt bis auf ein Verlaufshoch von 28,81 Euro und somit ein 5-Jahres-Hoch aufwärts. Anfang Oktober stellte sich jedoch eine korrektive Phase in der Aktie ein und drückte die Notierungen zeitweise bis knapp an die vorausgegangene Unterstützung aus dem Frühjahr 2019 um 25,00 Euro abwärts. Seit gut zwei Wochen steigt das RWE-Papier wieder merklich und nähert sich seiner oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung an. Die vorliegende Konsolidierung erinnert dabei sehr stark an eine bullische Flagge, die in der Charttechnik häufig in Trendrichtung aufgelöst werden und sich hierdurch belastbare Handelsansätze ergeben. Noch allerdings liegt keine eindeutige Signallage vor, etwas müssen sich Investoren nach technischen Maßstäben für ein mustergültiges Kaufsignal noch gedulden.

