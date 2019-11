Der seit bald einem Jahr tobende Streit zwischen der Bank Austria (BA) und der BKS Bank ist am Dienstag in Klagenfurt vor Gericht fortgesetzt worden. Die Bank Austria hat gegen die Beschlüsse der BKS-Hauptversammlung vom 8. Mai Anfechtungsklage erhoben. Sie will eine Sonderprüfung der BKS Bank erzwingen. Nach zweieinhalb Stunden unterbrach Richter Christof Pollak das Verfahren.Er sehe derzeit keinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...