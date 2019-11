marktEINBLICKE um 12: Allzeithoch in Schlagreichweite - Uber verliert Lizenz in London

Trotz neuer Rekordstände an den US-Börsen tritt der DAX am Dienstagmittag weiter auf der Stelle. Charttechnisch bleibt die Lage aber positiv. Denn dem DAX fehlt bis zum 2018er-Allzeithoch bei 13.596 Punkten gerade einmal ein Anstieg von rund 3 Prozent. Neue historische Höchststände könnten deshalb schon in Kürze verzeichnet werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 13.204 MDAX +0,0% 27.290 TecDAX -0,2% 3.039 SDAX +0,2% 12.051 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.697

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432). Im Fokus stand auch Uber (WKN: A2PHHG / ISIN: US90353T1007). Der umstrittene Fahrdienst-Vermittler hat erneut seine Lizenz am wichtigen Standort London verloren. Diese Nachricht könnte bei der Aktie für weiteren Verkaufsdruck sorgen.

