FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo reden wieder miteinander und wollen sich auf ein Schlichtungsverfahren einigen. Bereits am Montag habe es ein erstes Gespräch gegeben, teilte der DAX-Konzern mit.

"Beide Seiten wollen in den kommenden 48 Stunden intensiv daran arbeiten, einen gemeinsamen Weg in eine umfangreiche Schlichtung bei Lufthansa und gleichzeitiger Friedenspflicht bei ihren Konzerntöchtern zu erarbeiten", hieß es in der Mitteilung. Dies könnte nach Ansicht des Konzerns beispielsweise durch ein moderiertes Verfahren bei den Tochter-Airlines Germanwings, Eurowings, Lufthansa CityLine und SunExpress gelingen. Über die Gespräche in den nächsten beiden Tagen sei Stillschweigen vereinbart worden.

Im Falle einer Schlichtung soll Frank-Jürgen Weise für die Lufthansa verhandeln. Der 68-jährige ist Präsident der Johanniter Unfallhilfe. Zuvor war er unter anderem Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Der Schlichter, der für Ufo die Gespräche führen soll, ist noch nicht bekannt.

November 26, 2019 08:00 ET (13:00 GMT)

