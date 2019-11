Die EHL wurde anlässlich der World Hospitality Awards (WHA) mit dem Preis für «Innovation in Education» ausgezeichnet. Dies als Anerkennung für ihren neu gestalteten «Bachelor of Science in International Hospitality Management»-Studiengang, der das volle Potenzial der Bildungsgruppe mit ihren bald drei Campussen nutzt.

Erster internationaler Campus

Der Aufbau einer internationalen Präsenz war ein wichtiger Faktor angesichts der Pläne der EHL, das Lernen ihrer Studierenden zu bereichern und ihre Perspektiven zu erweitern. Mit der klaren Zielsetzung vor Augen, in aufstrebende Hospitality-Märkte zu expandieren, hat die EHL im Juni die Genehmigung erhalten, ihren Bachelor of Science in International Hospitality Management in Singapur durchzuführen. Der EHL Campus (Singapur)1 wird im Herbst 2021 die ersten Studierenden willkommen heissen. Bis dahin plant die EHL-Gruppe bereits ab dem Sommer 2020 vor Ort Kurz-Kurse durchzuführen.

«Wir freuen uns sehr darauf, unsere Verbindung zur lokalen Gemeinschaft auszubauen und Teil dieser florierenden Umgebung zu sein. Wir gehen dieses neue Abenteuer mit Begeisterung und Überzeugung an. Unser Engagement für die lokale Wirtschaft wird auf dem Campus beginnen und sich auf das ganze Land ausweiten, da wir hoffen, unsere bestehenden Verbindungen zur singapurischen Hospitality-Branche weiter zu stärken», sagt Michel Rochat, CEO der EHL-Gruppe.

Kandidatinnen und Kandidaten können sich unter https://singapore.ehl.edu bewerben, um im September 2020 ihr Vorbereitungsjahr auf dem EHL Campus Lausanne zu beginnen und dann im September 2021 als erster Studierendenjahrgang auf dem EHL Campus (Singapur) in den Bachelor-Kurs einzusteigen.

Die neuartige, von der WHA ausgezeichnete Organisation des EHL-Angebots lässt sich am besten mit dem Slogan «1 Bachelor, 2 Wege, 3 Campusse» zusammenfassen. «1 Abschluss», steht für den weltweit anerkannten Bachelor-Abschluss, der die Grundlage der internationalen Anerkennung der EHL bildet. «2 Wege» steht für den Umstand, dass Studierende der EHL in Passugg, die ein Berufsdiplom erwerben, neu die Möglichkeit haben, ihr Studium fortzuführen und auf einen Hochschulabschluss hinzuarbeiten. «3 Campusse» schliesslich bezieht sich auf den dritten, südostasiatischen Campus in Singapur, der die beiden Schweizer Campusse in Lausanne und Passugg komplettiert.

«Die EHL hat sich zu einem wirklich globalen Bildungsanbieter entwickelt und hebt sich nun weiter von anderen ab, indem sie den Studierenden ermöglicht, nach grösseren, besseren Dingen im In- und Ausland zu streben. Wir sind stolz darauf, für unsere Pionierleistungen anerkannt zu werden und freuen uns sehr auf die neuen globalen Allianzen und Partnerschaften, die sich aus unserer asiatischen Präsenz ergeben werden», sagt Michel Rochat.

1Der EHL Campus (Singapur) ist als private Bildungsinstitution in Singapur nach dem Private Education Act, Enhanced Registration Framework (ERF), Registrierungsnummer 201731189N, registriert und hat das EduTrust-Zertifizierungssystem (Zertifizierungsnummer EDU-2-2124, gültig vom 14. Juni 2019 bis 13. Juni 2023) erhalten.

Über die EHL Education Group

Die EHL Education Group mit Sitz in Lausanne, Schweiz, umfasst ein Portfolio aus verschiedenen Unternehmens- einheiten, die auf Ausbildungen und Innovationen im internationalen Hospitality-Management spezialisiert sind:

Die EHL Ecole hôtelière de Lausanne ist seit ihrer Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild für schweizerische Gastfreundschaft. In ihrer bis heute wegweisenden Ausbildung für die Hotellerie und den Hospitality-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist eine einzigartige, globale Gemeinschaft mit 25'000 Hospitality-Führungskräften und Studierenden aus 120 Ländern. Die EHL ist die weltweit erste Hospitality-Management-Schule, die auf ihren Campussen in Lausanne, Singapur und Chur-Passugg Bachelor- und Masterprogramme sowie Online-Lernlösungen anbietet. Die EHL rangiert in den QS- und CEO-Weltranglisten auf Platz 1. Ihr Restaurant «Berceau des Sens» ist das weltweit einzige Ausbildungsrestaurant mit einem Michelin-Stern.

Die EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (Chur-Passugg) zählt seit 50 Jahren zu den führenden Hotel- und Hospitality-Management-Fachschulen. In einem kürzlich renovierten, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Kurhotel in Passugg, Graubünden, bietet sie Schweizer sowie internationalen Studierenden aus 20 Ländern eidgenössisch anerkannte Diplome auf Berufs- sowie Hochschulniveau an.

EHL Advisory Services ist das grösste Schweizer Hospitality-Beratungsunternehmen mit Expertise in der Entwicklung von Bildungsmodellen, in der Qualitätssicherung für Lernzentren sowie in der strategischen und operativen Beratung von Unternehmen, insbesondere in der Umsetzung einer Benchmark-Servicekultur für Unternehmen innerhalb und ausserhalb der Hospitality-Branche. EHL Advisory Services verfügt über Niederlassungen in Lausanne, Peking, Shanghai sowie Neu-Delhi und hat in den letzten 40 Jahren Mandate in mehr als 60 Ländern übernommen.

www.ehl.edu

