Brüssel (www.aktiencheck.de) - Der Aufbau der europäischen Supercomputing-Zentren kommt heute (Dienstag) einen wichtigen Schritt voran, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In Straßburg treffen sich Vertreter dieser Zentren zur Unterzeichnung von Hosting-Verträgen, mit denen der Prozess für die Anschaffung, Installation und Wartung der neuen Hochleistungsrechner eingeleitet wird. ...

