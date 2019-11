Eine moderne Bürobeleuchtung zeichnet sich durch eine intuitive Steuerung sowie ein einfaches und effizientes Lichtmanagement aus, etwa mit Präsenzsensoren, dem automatisierten Dimmen über den Tagesverlauf oder einer Zeitschaltuhr. Dies kann für den Elektroinstallateur unter Umständen großen Aufwand und eine komplizierte Kommissionierung bedeuten. Eine Möglichkeit, die Beleuchtung samt Steuerung auch ohne aufwendige bauliche Maßnahmen zu modernisieren bietet »Basic Dim Wireless« von Tridonic. Denn die Steuerung sowie das Einstellen der Leuchten erfolgt via Bluetooth: Ein- und Ausschalten, Dimmen, Gruppieren von Leuchten oder das Erstellen von Beleuchtungsszenarien geht mit der Bluetooth-Steuerung unkompliziert und schnell.

Unkomplizierte Drahtlos-Nachrüstung

Bis zu 250 Geräte lassen sich innerhalb eines Systems ansteuern. Die Technologie »Casambi Ready« steuert die Leuchten per Bluetooth Low Energy (BLE) ohne zusätzliches Gateway. Die Lösung ermöglicht es, auf einfache Weise eine personalisierte und bedarfsgerechte Beleuchtung einzurichten - mit geringem zeitlichem und baulichem Aufwand. Da das System ohne Verkabelung auskommt, eignet es sich neben Neubauten auch besonders für die nachträgliche Modernisierung und Renovierung einer bestehenden Beleuchtungsanlage.

Das System besteht aus mehreren Komponenten, die ein drahtloses Mesh-Netzwerk bilden: LED-Treiber, Kommunikationsmodule, Sensoren und eine App. Die Basis für das drahtlose Lichtmanagement bildet ein Bluetooth-Funkmodul (Bild?1). Dieses wird direkt in die Leuchte eingebaut und benötigt somit keinen zusätzlichen Stromanschluss. Das Modul lässt sich flexibel - entweder separat (Bild?2 links) oder integriert (Bild?2 rechts) in den LED-Treiber - im Leuchtkörper platzieren. Die Integration in die Leuchte ist auch nachträglich möglich.

Inbetriebnahme und Steuerung per App

Eine kostenlose ...

