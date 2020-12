Borgloon (ots) - Unter dem Motto "Power für jeden: mit Tageslicht gegen die Dunkelheit im Dezember" mobilisiert die weltweit zweitgrößte Apfelmarke Kanzi® in der dunklen Jahreszeit Energien gegen die Wintermelancholie: Für drei Stunden konnten Düsseldorferinnen und Düsseldorfer am 9. Dezember im Zentrum der Landeshauptstadt durch das größte Tageslicht-Plakat Deutschlands in Form einer temporären Citylight-Installation eine Extraportion Licht tanken - powered by Kanzi®. Natürlich unter Einhaltung der in der Corona-Schutzverordnung vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften.Ein andauernder Teil-Lockdown hält Kulturstätten und Gastronomie geschlossen, die Sonne sinkt bereits am späten Nachmittag und selbst Plätzchen und Kerzenschein vermögen einem die Stimmung nicht so richtig zu verbessern: Gerade im Moment brauchen wir richtige Power-Booster. Wie wäre es mit einer Tankstelle für Tageslicht? Mit einer ordentlichen Portion Helligkeit vom größten Tageslicht-Plakat Deutschlands und den saftigen Kanzi® Äpfeln, die Energiequelle für Körper und Geist sind, sorgte die Apfelmarke in der dunklen Jahreszeit für mehr Vitalität und Wohlbefinden - natürlich unter Einhaltung des Mindestabstands und mit Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.In Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut YouGov hat Kanzi® in einer repräsentativen Umfrage[1] die besondere Bedeutung von Tageslicht für das menschliche Wohlbefinden in den Fokus gerückt: 54 % der Befragten gaben an, bis zu 90 Minuten am Tag in den Wintermonaten am Tageslicht zu verbringen, bei ganzen 38 % sind es sogar mehr als 90 Minuten. Die Befragten kommen somit der Expert*innen-Empfehlung von 20 bis 30 Minuten Licht pro Tag bereits nach. Zwei Drittel würde sich für das eigene Wohlbefinden jedoch wünschen, in den Wintermonaten mehr Zeit im Tageslicht zu verbringen. Auch die Ernährung passen einige an die Jahreszeit an: Laut Umfrage essen 55 % der Befragten in der dunklen Jahreszeit vermehrt vitaminreiche Nahrungsmittel wie Äpfel, um eine Extraportion Energie zu bekommen.Doch wie kommt die Energie in die Äpfel? Die Sonne liefert den Pflanzen Lichtenergie für die Photosynthese. Beim Apfelbaum entstehen dadurch köstliche, energiereiche Äpfel. Über den ganzen Sommer hinweg speichert der Apfel das Sonnenlicht - und ist somit ein wahrer Energielieferant. Esther Dworak, Kanzi® Brand Managerin: "Äpfel und Tageslicht stärken Körper und Geist. Gerade in der aktuellen Zeit, in der Gesundheit und Wohlbefinden besonders wichtig sind, wollen wir diese positive Wirkung in den Fokus rücken."Mehr über die Kanzi® Power-Initiative unter www.kanziapple.com/de/power (http://www.kanziapple.com/de/power).[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.047 Personen zwischen dem 16.10.2020 und 19.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:Raphaela Sammüllerc/o achtung! mary GmbH+49 151 40753866pressebuero-kanzi@achtung.deOriginal-Content von: Kanzi®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150060/4788044