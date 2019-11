ROUNDUP 2: VW-Tochter Audi streicht Tausende Stellen in Deutschland

INGOLSTADT - Die Volkswagen-Tochter Audi streicht in Deutschland unter dem Strich 7500 Stellen. Bis 2025 baut die VW -Tochter 9500 Stellen ab und damit rund jeden sechsten Arbeitsplatz in Deutschland, dafür sollen im Gegenzug 2000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung neu entstehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das sei das Ergebnis einer Grundsatzvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat.

ROUNDUP: Scout24 prüft Ausstieg bei Autoscout24 - Neue Mittelfristziele

MÜNCHEN - Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 zieht einen Verkauf oder eine Abspaltung des Autoportals Autoscout24 nun offiziell in Betracht. Die strategische Überprüfung dieser möglichen Optionen sei im Gange, teilte das Unternehmen am Dienstag im Rahmen seines Kapitalmarkttags mit. Das Ziel sei eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre. Das Unternehmen hat sich zugleich beim Umsatz und bei der Gewinnmarge neue Mittelfristziele gesetzt. An der Börse legte die Aktie am Vormittag um 1,32 Prozent zu.

Lufthansa verkauft Catering-Sparte LSG an Gategroup

FRANKFURT - Der Lufthansa -Konzern will den europäischen Teil seiner Bordverpflegungssparte LSG Sky Chefs an die Schweizer Gategroup verkaufen. Eine entsprechende Pflichtmitteilung an die Börse wurde am Dienstag veröffentlicht. Der Verkauf an den Weltmarktführer steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen. Zudem muss der Aufsichtsrat des Dax -Konzerns noch zustimmen.

ROUNDUP: Zweiter Anlauf zu Lufthansa-Schlichtung mit prominenten Vermittlern

FRANKFURT - Die Lufthansa und ihre streitbare Kabinengewerkschaft Ufo nehmen mit zwei prominenten Vermittlern erneut Kurs auf eine umfassende Schlichtung. Das Unternehmen benannte am Dienstag den früheren Präsidenten der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, als möglichen Schlichter. Die Gewerkschaft hatte bereits für ihre Seite den SPD-Politiker Matthias Platzeck vorgeschlagen. Der Ex-Ministerpräsident von Brandenburg hatte schon 2016 zwischen der Gewerkschaft und Lufthansa vermittelt.

ROUNDUP: Rocket Internet mit Verlust im dritten Quartal - Aktie im Minus

BERLIN - Der Start-up-Investor Rocket Internet hat im dritten Quartal wegen schwächerer Aktienkurse seiner Beteiligungen einen Verlust eingefahren. Während das Konzernergebnis nach dem ersten Halbjahr noch bei 548 Millionen Euro Gewinn lag, schrumpfte es nach den ersten neun Monaten auf 285 Millionen Euro zusammen, wie die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Rechnerisch stand demnach ein Minus von rund 263 Millionen Euro zwischen Juli und Ende September in den Büchern. Das sei vor allem auf den Rückgang der Börsenbewertungen von Jumia und Global Fashion Group zurückzuführen, hieß es zur Erklärung.

ROUNDUP: Home24 weitet operativen Verlust aus - Aktie stürzt ab

BERLIN - Investitionen in neue Lagerstandorte, Software und erhöhte Marketingausgaben haben den Online-Möbelversender Home24 in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres belastet. Der bereinigte operative Verlust stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,9 Millionen Euro auf 30,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte.

ROUNDUP: Givaudan übernimmt Kosmetikgeschäft von Indena

VERNIER - Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan setzt seine Einkaufstour fort und übernimmt das Kosmetikgeschäft des italienischen Unternehmens Indena. Mit der Übernahme soll das Active-Beauty-Geschäft weiter ausgebaut werden.

Italienischer Energiekonzern Enel will mehr Geld in Investitionen stecken

MAILAND - Der italienische Energieversorger Enel will wegen des Ausbaus erneuerbarer Energien deutlich mehr Geld investieren als zuletzt. In den Jahren von 2020 bis 2022 zusammen sollen 28,7 Milliarden Euro an Investitionsausgaben fließen und damit 11 Prozent mehr als in den drei Jahren zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich einer Investorenveranstaltung in Mailand mitteilte.

Kartellamt prüft Kauf von Real-Standorten durch Edeka genauer

BONN - Das Bundeskartellamt will die geplante Übernahme von 87 Standorten der Supermarktkette Real durch Deutschlands größten Lebensmittelhändler Edeka genauer unter die Lupe nehmen. Die Wettbewerbsbehörde kündigte am Dienstag eine vertiefte Prüfung des Erwerbs an. Es seien weitere Ermittlungen zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten erforderlich. Dafür haben die Kartellwächter nun bis zum 28. Februar 2020 Zeit.

Munich Re-Chef: Tiefzinsen treiben Versicherer in höhere Risiken

MÜNCHEN - Die anhaltenden Tiefstzinsen treiben die Versicherungsbranche nach Einschätzung der Munich Re in höhere Risiken. "Letztlich geht so ein bisschen industrieweit die Jagd von einer zur nächsten Kapitalanlage, bis auch das ein bisschen ausgelutscht ist", sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Montagabend in München. Nach der Finanzkrise habe die Branche zunächst mehr Geld in Unternehmensanleihen und Infrastrukturinvestitionen angelegt, inzwischen sei aber auch das Investment weniger rentierlich. Am Ende sei nur noch das Eingeständnis möglich: Entweder niedrigere Rendite oder höheres Kapitalanlagerisiko. "Diesen Trend haben wir industrieweit gesehen", sagte Wenning.

Weitere Meldungen

-Regierungschef Conte: Keine Marktlösung für Alitalia zur Hand

-ROUNDUP: Texas und Nevada ziehen Einwände gegen Fusion von T-Mobile zurück

-'FT': E-Auto-Batteriekonzern Northvolt stockt Investitionspläne deutlich auf

-Kritik an Millionen-Abfindung für Thyssenkrupp-Ex-Chef Kerkhoff

-ROUNDUP: Kassen fordern Regelung für Millionen-Medikament gegen Muskelschwund

-Generali will von München aus führender Kunstversicherer werden

-Klöckner mahnt mehr Verständnis für Landwirte an

-ROUNDUP 2: Kunden benoten die Deutsche Bahn - 'Befriedigend reicht nicht'

-ROUNDUP: Heiße Phase zur Rettung des Ferienfliegers Condor beginnt

-Nestlé führt Nutri-Score ein - Start 2020 auch in Deutschland

-Irischer Baustoffhersteller CRH profitiert von Amerika-Geschäft - Aktie steigt

-ROUNDUP 3: Bauern-Protest gegen Agrarpolitik - Tausende Trecker in Berlin

-ROUNDUP: Diesel-Fahrverbot in Kiel? - Spitzengespräch am Donnerstag

-EU-Bericht schätzt illegalen Drogenmarkt auf 30 Milliarden Euro

-ROUNDUP/Autobahnbau auf eigenes Risiko: Kein Millionennachschlag für A1 mobil

-ROUNDUP/Debatte über Huawei: Unionsabgeordnete pochen auf Mitsprache

-Kreise: Bahn-Aufsichtsrat Holle soll neuer Finanzvorstand werden

-Unionsfraktion gegen Frauenquote in Vorständen

-Bericht: Sunrise nach geplatztem UPC-Deal auf der Suche nach neuem Präsidenten

-ROUNDUP: Bundesregierung rechnet mit termingerechter BER-Eröffnung

-Airbus-Betriebsrat und IG Metall für Eurofighter als Tornado-Nachfolger

-Haribo will mit Klassikern zurück in Erfolgsspur

-Europäischer Gerichtshof indirekt mit Dieselskandal befasst

-Neuer Player auf dem deutschen Streamingmarkt: Joyn Plus+

-Berliner Senat beschließt Mietendeckel

-CDU warnt mit Gutachten vor Folgen des Mietendeckels für Berlin

-Senatorin: Deckel entlastet Mieter um 2,5 Milliarden Euro

-Check 24 droht Niederlage im Streit um 'Jubiläumsdeals'

-Co-Chef der Bayerischen Börse verlängert um fünf Jahre

-Busfahrer-Streik: Verdi und Arbeitgeber verhandeln über Schlichtung

-Dembélé vor erstem Wiedersehen mit dem BVB: 'Wichtigstes Spiel'°

