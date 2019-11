Tirana (ots) - Das schwere Erdbeben in Albanien hat auch das SOS-Kinderdorf in Tirana wurde beschädigt. "Die Kinder und Mitarbeit stehen unter Schock, glücklicherweise wurde niemand verletzt", erklärte die Leiterin der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer in Albanien, Teuta Shkenza. "Nun müssen wir sehen, ob Nachbeben die Situation verschlimmern." Zudem werde man prüfen, welche Hilfe die Opfer des Erdbebens benötigen.



