An der Wall Street herrschte zu Wochenbeginn wieder Optimismus. Es gab positive Zeichen in Sachen Handelsstreit. So ging es für den Dow Jones um 0,7 Prozent nach oben und damit über 28.000 Punkte. Der Nasdaq 100 legte sogar um 1,2 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Best Buy, Square, Alibaba, Momo, Vertex und Amgen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.