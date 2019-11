Im Jahr 1997 veröffentlichte Mark Carhart seine berühmte Studie "On Persistence in Mutual Fund Performance". In den damaligen Untersuchungen konnte er keine Anhaltspunkte dafür finden, dass aktive Fondsmanager über besondere Fähigkeiten oder bessere Informationen verfügen. Diese Erkenntnis entwickelte sich seither zur herrschenden Meinung und trug sicherlich auch zum grandiosen Erfolg passiver Anlageprodukte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...