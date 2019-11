Dow Inc. ist ein Unternehmen, das in seiner heutigen Form durch die Abspaltung vom Chemie-Riesen DowDuPont hervorging. Die recht kurz Kurshistorie seit Ende März dieses Jahres brachte zunächst einen Abwärtstrend von 60,52 US-Dollar auf 40,44 US-Dollar hervor. Erst gegen Mitte August stabilisierte sich die Aktie wieder und legte in den kommenden Monaten über die markante Hürde von 52,99 US-Dollar auf 56,22 US-Dollar zu. Anfang dieses Monats stellte sich eine nicht unerwartete dreiwellige Konsolidierung (Pullback) zurück auf das Ausbruchsniveau von rund 53,01 US-Dollar ein. Nur wenig später folgte zu Beginn dieser Handelswoche ein Ausbruch darüber und impliziert weitere Kaufbereitschaft der Investoren. Damit rücken nun wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...