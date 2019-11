GfK Index: Deutsche Kunden bleiben in Kauflaune von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Trotz guter Vorgaben aus den USA tritt der deutsche Aktienmarkt zu Handelsbeginn auf der Stelle. In den USA haben Anleger hoffnungsvoll positiv darauf reagiert, dass die Verhandlungen im Handelsstreit weitergehen - zumindest am Telefon. Ein Zankapfel bleibt Hong Kong: Die USA unterstützen die Demokratiebewegung dort - aber noch hat Trump die entsprechenden Gesetze nicht unterschrieben und in Kraft gesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...