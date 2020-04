Nach den Beschlüssen zu ersten Lockerungen der Coronavirus-Einschränkungen in Deutschland notiert der DAX am Donnerstag im Plus.Zur Eröffnung des Handels am Donnerstag stieg der DAX um 1,4 Prozent auf 10.420,26 Punkte. Damit stemmt sich der deutsche Leitindex gegen schwache Vorgaben aus Übersee.Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer 3,9 Prozent tiefer bei 10.279,76 Punkten geschlossen. In Deutschland einigten sich Bund und Länder darauf, ab kommender Woche einige Einzelhandelsgeschäfte ...

