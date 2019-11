Die US-Börsen sind am Dienstag mit nur moderaten Gewinnen in neue Rekordhöhen vorgedrungen. Damit spiegelten sie die verhalten optimistische Einstellung der Anleger im US-chinesischen Handelsstreit wider. Die kurz nach dem Start bekannt gegebenen, schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten fanden dagegen nur wenig Beachtung.

Im frühen Handel kletterte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,09 Prozent auf einen Höchststand bei 28 092,44 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,07 Prozent auf 3135,82 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,13 Prozent auf 8382,43 Punkte vor.

"Wir bekommen von beiden Seiten konstant tröpfchenweise Neuigkeiten, wie die Verhandlungen laufen und alles klingt positiv", sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda. "Mein einziges Problem ist nur, dass wir all das schon vorher hatten." Er sei daher eher skeptisch, denn inzwischen sei es mehr als einen Monat her, dass ein Teilabkommen angekündigt wurde und mehr als eine Woche vergangen, in der es hätte unterzeichnet werden sollen./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0235 2019-11-26/16:23